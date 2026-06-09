ABD vizesinde yeni dönem iddiası: Ek ücret ödeyen daha hızlı randevu alacak
ABD'nin, iş ve turistik vize başvurularında ek 750 dolar karşılığında hızlandırılmış randevu hizmeti sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre pilot uygulama kapsamında başvuru sahipleri 10 gün içinde randevu alabilecek, ancak ödeme yapılması vize garantisi anlamına gelmeyecek.
ABD Dışişleri Bakanlığının, bazı büyükelçilik ve konsolosluklarda iş ve turistik vize başvurularına yönelik ücretli hızlandırılmış randevu uygulaması üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Associated Press'in (AP), ulaştığı belgeler ve bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD vize başvurularına ilişkin yeni bir pilot program hazırlanıyor.
Ek ücret ödeyenlere 10 gün içinde randevu
İddiaya göre program kapsamında, iş veya turizm amacıyla vize başvurusu yapan kişiler, mevcut başvuru ücretine ek olarak 750 dolar ödeyerek 10 gün içinde randevu alma imkanına sahip olacak.
Uygulamanın temmuz ayında başlaması bekleniyor
Pilot uygulamanın bu hafta içinde duyurulmasının beklendiği, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında ise belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda hayata geçirileceği öne sürüldü.
Vize garantisi vermeyecek
Öte yandan, söz konusu 750 dolarlık ücretin isteğe bağlı bir hizmet bedeli olacağı, bu ücreti ödeyen başvuru sahiplerine vize verilmesinin garanti edilmeyeceği belirtildi.