"ABD ya Fırat’ın doğusundan ayrılacak ya da kovulacak"

01 Şubat 2018

İran'ın dini lideri Ali Hameney’in dış politika başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “ABD, Suriye’de ya Fırat’ın doğusundan ayrılacak ya da biz onları oradan kovacağız” dedi.

Velayeti, Washington’un bölge ülkelerinin bölünmesini istediğini belirtirken, "Suriye'deki son gelişmeler bu komplonun bir sonucu" diye konuştu.

İran’ı “bölgenin en güçlü ülkesi” olarak niteleyen Velayeti, “ABD, Suriye’yi bölmeye başaramayacak. Ya Fırat’ın doğusundan çıkacak ya da biz onları oradan kovacağız. Bizim Suriye ve Irak’taki varlığımız, bu iki ülke hükümetlerinin talepleriyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Ortadoğu'da ezilen ülkelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi ve "İran uluslararası gelişmelerin merkezinde. ABD Ortadoğu'yu parçalamaya çalışıyor ve bu buna karşıyız" dedi.

İran'dan ABD'nin Suriye'de 'güvenlik gücü' kararına tepki

Kaynak: Reuters