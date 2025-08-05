ABD yanıyor! 72 bin dönümden fazla alan küle döndü

ABD'nin California eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda 1 Ağustos'ta çıkan "Gifford" yangını hâlâ kontrol altına alınamadı.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında alevler şu ana kadar 72 bin 460 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yangının Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerini de etkilediği belirtildi. İki bölgede tahliye emirleri ve uyarılarının yürürlükte olduğu, yolun her iki tarafındaki alevler nedeniyle 166 numaralı karayolunun kapatıldığı aktarıldı.

Yangının yoğun çalılıklar ve engebeli arazilerde yoğunlaştığı, 460 yapının risk altında olduğu ifade edildi. 3 kişinin yaralandığı orman yangının çıkış nedeni araştırılıyor.