"ABD yaptırımları Çin'in Hong Kong duruşunu değiştirmeyecek"

08 Ağustos 2020

Çin'in Hong Kong İlişkileri Direktörü Luo Huining ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlarının ülkesinin Hong Kong konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Luo, Washington'un modern küresel ilişkileri yanlış anladığını ve yetkililere yaptırım uygulayarak bir "hesap hatası" yaptığını ifade ederek, "Benim yurt dışında hiç bir varlığım yok. Bu yaptırımları uygulamak bir zaman kaybı değil mi? Tabii Trump'a dondurması için 100 dolar gönderebilirim." dedi.

ABD, Hong Kong'da görev alan ve Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulanmasında görev alan 11 Çin yetkilisine yaptırım uygulamıştı.