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ABD yaptırımları Huawei cirosunu baltaladı

Huawei'nin cirosu ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımların etkisi ile yüzde 38 azaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanları üreticilerinden Huawei'nin cirosu ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımların etkisi ile yüzde 38 azaldı.

Huawei'nin ikinci çeyrekte cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 271,8 milyar yuandan 168,2 milyar yuana geriledi.

Şirketin cirosu 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 11,2 ve 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 16,5 azalmıştı.