ABD yasağı fiyatları patlattı: Çin karaborsada Nvidia çiplerine servet ödüyor

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ABD'nin Çin'e satışını yasakladığı Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çipleri, Çin karaborsasına düşerken fiyatlar rekor seviyelere çıktı.

Financial Times'ın haberine göre, Washington yönetiminin yaptırımları yasa dışı ihracat kanallarını daraltırken, kaçak yollarla temin edilen çiplere olan tslep büyüyor.

ABD'deki satış fiyatının üç katı

Buna göre Nvidia'nın DGX B300 yapay zeka sunucusunun fiyatı son altı ayda 4 milyon yuandan 8 milyon yuanın üzerine çıkarken 1,1 milyon dolara denk gelen bu rakam, sistemin ABD'deki 400 bin dolarlık satış fiyatının neredeyse üç katına denk geliyor.

Çinli çip tüccarları ise özellikle büyük yapay zeka modelleri geliştiren şirketlerin yüksek performanslı sistemlere erişim için ciddi primler ödemeye hazır olduğunu belirtiyorlar.

Benzer bir fiyat artışı Nvidia'nın RTX 6000 Pro iş istasyonu çiplerinde de yaşandı. Büyük dil modeli geliştiren girişimler arasında popüler olan çipin fiyatı 6 ayda 50 bin yuandan 130 bin yuana çıktı.

Operasyonlar artıyor

ABD makamları ise yaptırımları delen kişileree yönelik operasyonlarını artırıyor. Mart ayında Supermicro'nun kurucu ortaklarından biri, Tayvan merkezli bir çalışan ve bir yükleniciyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki Nvidia yapay zeka sunucularını Çinli müşterilere yasa dışı yollarla ulaştırmakla suçlandı. Dava, ABD kolluk kuvvetlerinin yapay zeka çipi ihracatına ilişkin yürüttüğü en büyük soruşturmalardan biri olarak kayıtlara geçti.