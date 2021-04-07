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“ABD yeni bir COVID-19 dalgasının eşiğinde”

ABD NIAID Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden’ın COVID-19 müdahale ekibinin  baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’nin COVID-19 salgınında  yeni bir dalganın eşiğinde olduğunu ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD’de COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama kampanyası  tüm hızıyla devam ederken, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden’ın korona virüs  müdahale ekibinin baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci’den korkutan  açıklama geldi. ABD Ulusal Basın Kulübü ile röportaj yapan Fauci,  “Gerçekten bir dalgalanmanın eşiğindeyiz. Şu anda gerçekten kritik bir  zaman çünkü bir dalgalanmaya kolaylıkla girebiliriz” dedi.

Günlük 60 bin vaka yeni bir dalganın başlangıcı olabilir

Fauci, Ocak’tan bu yana ABD’de vaka sayısının düştüğünü fakat vaka  sayılarının yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, ülkenin  kuzeyinde günlük vaka sayısının 30 binlere yaklaştığını ifade etti.
Fauci, "Günde 60 bin vakaya ulaşırsak, başka bir dalgaya girmiş  oluyoruz" dedi.

Tedbirler gevşetilmemeli

Fauci, ABD’de COVID-19’a karşı yürütülen aşılama kampanyasında  belirlenen hedeflere ulaşıldığını varsayarak, maske takma ve sosyal  mesafe kurallarının gevşetilmesinin yanlış olacağını ifade etti.
Fauci, "İnsanlar gerçekten COVID-19 yorgunluğu dediğimiz şeye  sahipler" ifadelerini kullanarak, tedbirleri gevşetmenin salgını  kontrol altına almak için verilen çabaları boşa çıkaracağını belirtti.

ABD’de Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkin nüfusun aşılanması  hedeflenirken, aynı zamanda çocuklara aşı uygulanması konusunda klinik  çalışmalarının devam ediyor. ABD’de Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının yanı sıra Moderna, Novavax, Sanofi ve Johnson & Johnson aşılarından toplamda 1 milyar 210 milyon doz sipariş  edildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de 4 milyon COVID-19 aşısı  uygulanarak, günlük aşılamada rekor kırılmıştı. Biden ise, Mayıs ayı  sonuna kadar 200 milyon doz COVID-19 aşısı uygulama hedefini  duyurmuştu.

ABD’de toplam vaka sayısı 31 milyon 538 bin 808’e, toplam can  kaybı ise 569 bin 924’e ulaştı.

 