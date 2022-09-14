ABD, yoksulluk oranını yüzde 7,8'e düşürdü

ABD Nüfus Sayım Bürosu raporuna göre, 2020’de yüzde 9,2 olan yoksulluk oranı, hükümetin teşvik programlarının etkisiyle 2021'de yüzde 7,8’e geriledi.

Raporda, 2020’de 71 bin 200 dolar olan ortalama hane gelirinin 2021’de 70 bin 800 dolara indiği aktarıldı.



Yoksul çocukların oranının 2020'deki yüzde 9,7'den yüzde 5,2'ye indiğine dikkat çekilen raporda, ülkedeki insanların yüzde 91,7'sinin sağlık sigortası olduğu ifade edildi.

Raporda, yoksulluğun azaltılmasında kısmi olarak salgın sonrası insanların çalışma hayatına dönmesine yardımcı olan iş gücü piyasasındaki hareketlenmenin etkili olduğu ancak bunda büyük ölçüde Mart 2021'de Amerikayı Kurtarma Planı çerçevesinde Kongre tarafından onaylanan trilyonlarca dolarlık teşvik paketinin büyük rol oynadığı değerlendirmesi yapıldı.