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ABD yönetimi, DSÖ'den resmi olarak çekildiğini Kongre’ye bildirdi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

ABD yönetimi, DSÖ'den resmi olarak çekildiğini Kongre’ye bildirdi
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ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'ye bildirim yolladı.

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı." ifadesini kullandı.

Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve yalnız" bırakacağını kaydetti.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı.

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