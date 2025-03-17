ABD yönetimi iddiayı reddetti! 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesinde karara aykırı davranmadık'

Beyaz Saray, Venezuela merkezli bir çete ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilen yüzlerce düzensiz göçmen konusunda, federal yargıcın kararına uyulmadığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı yazılı açıklamada, yönetimin mahkeme kararını görmezden geldiği iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Leavitt, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir" dedi.

Yönetimin aldığı kararın federal mahkeme kararıyla çelişmediğini belirten Leavitt, mahkemelerin, Başkan Donald Trump’ın "Yabancı Düşmanlar Yasası" çerçevesinde aldığı kararlar üzerinde yetkisinin olmadığını savundu.

Trump’tan eleştiri ve destek paylaşımı

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabında, ABD’den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin El Salvador’a varış görüntülerini paylaştı. Trump, mevcut yönetimi eleştirirken, çete üyelerinin hapiste tutulmasını kabul eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye teşekkür etti.

Tartışmalı yetki kullanımı

Trump, "Tren de Aragua" çetesiyle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı sürecini hızlandırmak için savaş dönemlerinde kullanılan bir yetkiyi devreye sokmuştu. 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hızla sınır dışı etme yetkisi tanıyor. Ancak Trump’ın bu adımı, aynı gün bir bölge yargıcı tarafından askıya alındı.

Buna rağmen ABD yönetimi, yargının yürütmeyi durdurma kararına karşın yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador’a gönderdi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini açıkladı.