ABD Yüksek Mahkemesi, Fed üyesi Cook'u görevde tuttu
ABD'de Yüksek Mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook hakkında kararını açıkladı. 5'e karşı 4 oyla alınan kararda, Cook'un görevine devam etmesine izin verildi.
ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevinden almasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ağustos ayında Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından Cook'a gönderdiği mektubu paylaşan Trump, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadelerini kullanmıştı.
Dava, Fed'in Beyaz Saray'dan bağımsızlığını sınayan bir nitelik taşıyor.