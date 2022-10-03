ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının başvurusunu kabul etti

Yüksek Mahkeme, web sitesinde yayımladığı kararda, mahkemeye yapılan başvurulardan hangi davaları dinleyeceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme'de dinlenecek başvurular arasında Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için yaptığı başvuru da yer aldı.

Oturumun ne zaman düzenleneceği ise daha sonra açıklanacak.

Halk Bankası avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine yargı sisteminde son merci olan ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.



Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Anayasa Mahkemesi, Halk Bankasının başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.