ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın tarife yetkisini engelledi

ABD Başkanı Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye, 'ithalata ulusal güvenlik katmak ve ticaret açığını kapatmak' gerekçesiyle yüksek oranlı ek gümrük tarifleri getirmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileri hakkında önemli bir karar verdi.

Mahkeme, Trump yönetiminin söz konusu tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tek taraflı ve kapsamlı gümrük vergileri koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

Kararda, ABD Anayasası’na göre vergi ve tarife koyma yetkisinin esas olarak Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.