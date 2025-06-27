ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a destek

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan yürütme emriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Mahkeme, alt mahkemelerin bu emre karşı ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.

Dokuz üyeli mahkemede altı yargıcın oyuyla alınan kararda, alt mahkemelerin yetki sınırlarının aşıldığı belirtildi. Yargıç Amy Coney Barrett, çoğunluk adına kaleme aldığı gerekçeli kararda, "Federal mahkemelerin ülke genelini kapsayan ihtiyati tedbirler verme yetkisi, Kongre tarafından açıkça tanımlanmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Yürütme emri doğumla vatandaşlığı hedef alıyor

Karar, Trump’ın başkanlıktaki ikinci dönemine başladığı gün imzaladığı ve yasal statüsü olmayan kişilerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi hedefleyen yürütme emrine ilişkin üç farklı davayı kapsıyor. Bu davalarda Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki alt mahkemeler, uygulamayı durduran tedbir kararları almıştı. Ancak Trump yönetimi bu kararların anayasaya ve yasal yetki sınırlarına aykırı olduğunu savunarak konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, yürütme emrinin hukuki geçerliliği hakkında doğrudan bir değerlendirmede bulunmasa da, alt mahkemelerin ülke çapında genel engelleme kararı vermesini uygun bulmadı. Karara muhalif kalan üç liberal yargıç ise başkanlık emrinin açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu.

Bu karar, Trump’ın göçmenlik politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzmanlara göre karar, Beyaz Saray politikalarına karşı açılan yüzlerce davada emsal teşkil edebilir.

Dünya yazarı Deniz Ülke Kaynak: Federalizmin yeniden yorumlanmasına yol açabilir

Dünya yazarı Deniz Ülke Kaynak, ABD Yüksek Mahkemesinin aldığı kararı sosyal medya hesabından yorumladı. Kaynak şu paylaşımı yaptı:

Bu çok önemli ve ileride yapısal sonuçları olacak bir hukuk yorumu. Gücün giderek merkezde toplanmasına ve federalizmin yeniden yorumlanmasına yol açabilir. Adım adım inşa edilen yeni bir süreç işletiliyor. Zamanın ruhunu iyi okumak lazım.