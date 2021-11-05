ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı paketi oylanacak

ABD Temsilciler Meclisi'nin bugün yeni harcamalar içeren sosyal politika ve iklim değişikliği tasarısı ile iki partinin desteklediği altyapı tasarısını oylaması bekleniyor.

Altyapı tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın yasama gündeminin merkezinde yer alıyor.

Konu hakkında bilgi Demokrat Parti'nin üst düzey danışmanlarından birisi tarafından verildi.

Demokratlar daha önce yasayı geçirmek için belirledikleri takvimi tutturamamışlardı. Danışmanın verdiği bilgiye göre parti yönetimi bugün sürecin tamamlanacağına inanıyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Biden'ın dün akşam çeşitli Temsilciler Meclisi vekillerini arayarak 1.75 trilyon dolarlık sosyal politika ve iklim değişkliği tasarısını onaylamaları için çağrı yaptığını söyledi.

Demokratlar bu yasanın geçmesini ve Senato'nun halihazırda onayladığı 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Şükran Günü'nden önce yürürlüğe girmesini istiyor.