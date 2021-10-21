ABD'de 10 kişilik Amiş ailesini taşıyan at arabasına araç çarptı, anne baba öldü

Virginia polisi, bir otomobilin yavaş ilerleyen aileyi geç fark ederek aileye çarptığını ve kaza sonucu Barbie Esh (38) ve kocası John Esh'in (39) öldüğünü açıkladı. En küçüğü 9 aylık, en büyüğü 16 yaşında olan 8 kardeş çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çocuklardan 2'si taburcu edilirken 6'sının hala gözetim altında tutulduğu belirtildi.

ABD'de Amişlerin zarar gördüğü kazalar artarken geçen hafta Virginia'nın Richmond bölgesinde de bir sürücünün Amişlere ait at arabasına çarpması sonucu iki kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Amiş toplumu

Reform hareketleri ve dini baskılar nedeniyle 18. yüzyılda İsviçre ve Almanya'dan dini özgürlük vadeden ABD'ye göç eden ve bugün nüfusu 300 bini bulan gelenekçi Hristiyan mezhebi, hâlâ Avrupa’dan ABD'ye göç ettikleri günkü şartlarda yaşıyor.

Çocuklarını devlet okullarına göndermek yerine kendi kiliselerinde eğitmeyi seçen ve vergi vermek istemeyen dini topluluk, tercihlerinin yasalarla çelişmesi nedeniyle birçok eyalette yaşama şansı bulamıyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, traktör dahi kullanmayan Amişler, tarlalarını at arabalarıyla sürüyor, mahsulleri modern çiftlik teknolojileri olmadan ekip biçiyor ve hasat ediyor.

Amişler, otomobil yerine "buggie" adı verilen at arabalarıyla yolculuk yapıyor.