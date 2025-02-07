ABD'de 10 kişinin olduğu uçak kayboldu!

ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air şirketine ait, 10 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı.

NBC News'te yer alan habere göre, Unalakleet şehrinden havalanan "Cessna 208B Grand Caravan" tipi uçak, planlanan saatte varış noktası Nome'a inmedi.

9 yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilen uçak için arama çalışmasının başlatıldığı kaydedildi.

Nome İtfaiye Departmanı, bölgedeki sahil güvenlik ekiplerinin bilgilendirildiğini ve arama çalışmalarının karada yürütüldüğünü duyurdu.

Birçok noktada arama çalışmaları devam edecek

İtfaiye yetkilileri, ağır kış şartları nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde insanları ve nesneleri tespit edebilen ekipmanla donatılmış "C-130" tipi sahil güvenlik uçağının bölge üzerinde uçacağını belirtti.

Yetkililer, Anchorage'daki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü'nün de uçuş desteği gönderdiğini belirtti. Ekiplerin Nome'dan Topkok'a kadar tüm sahil şeridini aradıkları kaydedildi.

Yetkililer, uçak bulunana kadar arama çalışmalarının mümkün olduğunca çok yönde genişletileceğini ifade etti.

Bering Hava Operasyonları Direktörü David Olson, uçağın Unalakleet'ten yerel saatle 14.37'de havalandığını belirtti.