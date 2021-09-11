ABD'de 11 Eylül kurbanları için anma töreni düzenlendi

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 20’nci yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi. Bayrakların yarıya indiği New York'taki tören, saldırılarda yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda başladı.

Törene Başkan Biden ve eşi Jill Biden’in yanı sıra eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşleri ile katıldı.

Cumhuriyetçi eski başkan George W. Bush, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Pennsylvania’daki anma törenine katılırken, Biden’in halefi Donald Trump’ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkati çekti.

Saldırılardaki kurbanlar anıldı

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, yetkililer ve New Yorklular, yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'nda terör kurbanlarını anmak üzere toplandı.

Canlı yayınlanan törende saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, kurbanların isimleri aileleri ve yakınları tarafından tek tek okundu. Törene katılanlar, sevdiklerinin anısına anıt alanına çiçekler bıraktı.

New Jersey doğumlu ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, İkiz Kuleler'e ikinci uçağın çarptığı saat 9.03’te yapılan ikinci saygı duruşundan sonra tören alanında "Seni rüyalarımda göreceğim" adlı parçasını seslendirdi.

Biden, tören alanında konuşma yapmazken, 11 Eylül nedeniyle Beyaz Saray’dan yayınlanan videosunda, "Ne kadar zaman geçerse geçsin, bu anma törenleri, haberleri sanki birkaç saniye önce almışız gibi acıları geri getiriyor." ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı, daha sonra eşi ile birlikte 11 Eylül anma törenleri kapsamında Pennsylvania’nın Shanksville yerleşkesine, oradan da Pentagon’da düzenlenen törenlere katılmak üzere New York’tan ayrıldı.

Shanksville’deki törene katılan Başkan Yardımcısı Harris ise burada yaptığı konuşmada, kaçırılan uçaktaki yolcuların kahramanlığını överek, "Uçuş 93'te olanlar bize cesaretleri ve Amerikan halkının direnci hakkında çok şey anlatıyor." dedi.

Pentagon’da düzenlenen anma töreninde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin de burada hayatını kaybeden 184 kişiyi anarak, "Hem ideallerimizin hem de güvenliğimizin yorulmaz koruyucuları olmalıyız." şeklinde konuştu.

2 bin 977 kişi hayatını kaybetti

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 9.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania’nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.