ABD’de 15. kez kısmi hükümet kapanması kapıda

ABD federal hükümeti, 1981’den bu yana 15. kez kısmi kapanma riskiyle karşı karşıya. Yeni mali yılın başlayacağı 30 Eylül’e yalnızca sekiz gün kala, Kongre’de bütçe üzerinde hâlâ uzlaşma sağlanamadı.

Belirsizlik büyüyor

Önceki kapanmalardan farklı olarak, Trump yönetimi bu kez hangi kamu hizmetlerinin süreceği, hangilerinin duracağı konusunda kamuoyuna ya da Kongre’ye net bilgi vermedi.

Beyaz Saray’a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), federal kurumlara acil durum planlarını güncelleme talimatı verdi. Ancak geçmişte haftalar öncesinden yayımlanan bu planlar, bu defa henüz açıklanmadı. OMB’nin kapanma planlarına ayrılan resmi internet sayfası da boş durumda.

Bipartisan Policy Center ekonomi politikaları direktörü Rachel Snyderman, belirsizliğe dikkat çekerek, “Kapanmalar federal çalışanlar ve yerel ekonomiler için büyük belirsizlik yaratır. Bu planlar, kimin maaşlı ya da maaşsız çalışacağını, kimin izne gönderileceğini anlamamıza yardımcı olur” dedi.

Demokratlardan şeffaflık çağrısı

Kongre’deki Demokratlar, yürütmenin Antideficiency Act (Yetersiz Fon Yasası) kapsamında nasıl hareket edeceğini bilmek istiyor.

Michigan Senatörü Gary Peters, “Trump yönetimi bu acil durum planlarını derhal yayımlamalı. Kritik güvenlik fonksiyonlarının nasıl süreceği belirsiz” ifadelerini kullandı.

Kongre’de çıkmaz

Temsilciler Meclisi geçtiğimiz hafta geçici bir bütçe tasarısını kabul etti ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato tasarıyı reddetti. Sağlık hizmetleri ve sınır güvenliği gibi başlıklarda uzlaşmazlık sürüyor.

Her iki kanat bu hafta tatilde. Senato’nun 29 Eylül’de geri dönmesi bekleniyor. Bu durum, kapanmayı önleyecek yasal süreci zamana karşı bir yarışa dönüştürdü.

Ekonomi ve çalışanlar etkilenecek

Trump yönetiminin federal öncelikleri yeniden şekillendirdiği bu dönemde yaklaşık 300 bin federal çalışanın işten ayrıldığı belirtiliyor.

Yaklaşan kapanmanın milyonlarca çalışanın maaşını, kamu hizmetlerini ve ülke ekonomisini doğrudan etkileme riski bulunuyor.