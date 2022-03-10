ABD'de 1,5 trilyonluk onay

ABD'de uzun zamandır bekleyen harcama paketi Temsilciler Meclisi'nden onay aldı. Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık desteği de içeren 1,5 trilyon dolarlık paket Temsilciler Meclisi'nde iki bölüm olarak onaylandı.

Savunma harcamalarının olduğu bölüm 69'a karşı 361 oy alırken, iç harcamalara yönelik bölüm ise 171'e karşı 260 oyla kabul edildi.

Senato'daki Demokratlar söz konusu paketi, hükümetin kapanmasına karşı önlem olarak alınmış mevcut düzenlemenin sona ereceği Cuma gününden önce oylamaya sunmayı hedefliyorlar.

Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önlemek açısından 15 Mart'a kadar dört günlük bir harcama tasarısı da gönderdi.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı ABD'de yurtiçi kurumların harcamalarındaki en büyük artışa olanak sağlayacak.

Tasarıyla savunma harcamaları dışındaki ihtiyari harcamalara 730 milyar dolar ayrılacak. Böylelikle bu harcama kaleminde yüzde 6,7'lik artış olacak.