ABD'de 17 eyaletten Teksas'ın seçim davasına destek

ABD'de Teksas eyalet savcısı Ken Paxton'ın, Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimi sonucunu değiştirme çabalarına destek vermek amacıyla Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri aleyhine ABD Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığı davaya, 17 eyaletten destek geldi.

Paxton'ın başvurusundan bir gün sonra, Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah ve West Virginia eyalet savcıları da davayı desteklediklerini duyurdular.

Dava edilen Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri ise konuya ilişkin açıklamada bulunmadılar. Paxton'ın dava dilekçesine yanıtlarını bugün mahkemeye sunacaklar.