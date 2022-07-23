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ABD'de 2 çocukta maymun çiçeği virüsü görüldü

Maymun çiçeği virüsüne ABD'de ilk kez çocuklarda da rastlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

 

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