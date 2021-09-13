ABD'de 243 binden fazla çocuğun COVID-19 testi pozitif çıktı

Amerika'da geçen hafta, şimdiye kadar COVID-19 vakalarında kayda geçen en yüksek ikinci hafta oldu. Vakaların yüzde 28,9'unu çocuklar oluşturdu. Ülkede cocuklar nüfusun yüzde 22.2'sini oluşturuyor.

ABD genelinde yaklaşık 2 bin 200 çocuk COVID-19 nedeniyle hastanelerde tedavi görüyor, Teksas'ta şu anda 377 çocuk yoğun bakımda, 258 çocukla Ohio ve 168 çocukla Florida bu eyaleti takip ediyor.

Ülkedeki örgütler COVID-19'da çocuklar arasındaki vakaların bu yaz "katlanarak" arttığını yazdı ve yalnızca geçen ay ABD 1 milyondan fazla pediatrik vaka bildirdi.

Temmuz ayı sonlarında sınıflara döndüklerinden bu yana 1,2 milyondan fazla çocuğun testi pozitif çıktı.