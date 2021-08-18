ABD’de 3. doz COVID-19 aşıları 20 Eylül’de başlayacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) ortak açıklamasında, virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmaları tavsiye edildi.

Pfizer ve Moderna aşılarının 3. uygulamasına ise 20 Eylül'den itibaren başlanacak.

ABD’de ayrıca uygulanan COVID-19 aşılarının Delta varyantına bile ağır hastalık, hastaneye yatma ve ölüme karşı yüksek koruma sağladığı açıklandı.

Öte yandan bu korumanın, özellikle risk altında bulunan ve erken tarihte aşılanmış kişilerde zamanla azalacağı belirtilerek aşının etkilerinin artırılması için üçüncü doz tavsiyesinde bulunuldu.