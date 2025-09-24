ABD’de 38 yıl haksız yere hapis yatan Hastings’e rekor tazminat

ABD'nin California eyaletinde, cinayet suçlamasıyla yaklaşık 38 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu anlaşılan Maurice Hastings'e 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

NBC News'un aktardığına göre, 1983'te Roberta Wydermyer'a yönelik cinsel saldırı ve cinayet davasında ömür boyu hapis cezası alan Hastings'in suçsuzluk iddiası üzerine dosya 2021'de yeniden incelendi. O dönemde reddedilen DNA testi talebi yıllar sonra kabul edilince, biyolojik delillerdeki DNA örneklerinin Hastings'e ait olmadığı belirlendi.

Şimdiye kadarki en yüksek haksız mahkumiyet tazminatı

Bunun üzerine mahkeme, 38 yıl haksız yere cezaevinde kaldığı anlaşılan Hastings'in beraatine hükmederken, 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Bu rakam, California eyaletinde şimdiye kadar ödenen en yüksek haksız mahkumiyet tazminatı olarak kayıtlara geçti.

Yapılan testler, olayla ilgili DNA'nın 1983'te benzer bir suçtan tutuklanan ve 2020'de cezaevinde hayatını kaybeden Kenneth Packnett'e ait olduğunu ortaya koydu. Packnett'in gözaltına alındığında kurbana ait bazı eşyalarla yakalanmasına rağmen cinayetle ilgili sorgulanmadığı ifade edildi.

Kararın ardından basına konuşan Hastings, "Hayatımın 38 yılı elimden alındı. Hiçbir para bunu geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolculuğun sonu" dedi.