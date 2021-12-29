  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD'de 441 binden fazla yeni vaka
Takip Et

ABD'de 441 binden fazla yeni vaka

ABD’de dün, COVID-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 COVID-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

 

COVID-19'da vaka sayıları 30 binin üzerine çıktıCOVID-19'da vaka sayıları 30 binin üzerine çıktıGündem

 

Etiketler
Corona virüs COVID GÜNLÜĞÜ