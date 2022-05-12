ABD'de 5 Cumhuriyetçi vekil ifadeye çağrıldı

6 Ocak Soruşturma Komitesi Başkanı Missisippi Temsilcisi Bennie Thompson, Kongre baskınına ilişkin 5 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.

Komitenin bazı meslektaşlarının 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin bilgi sahibi olduğunu öğrendiğini aktaran Thompson, bu kişilerin gönüllü olarak komiteye ifade vermeyi reddettiğini bu nedenle de haklarında ifade celbi çıkardıklarını kaydetti.

Thompson, ifadeye çağırılan vekillerin Temsilciler Mecilisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Pennsylvania Temsilcisi Scott Perry, Ohio Temsilcisi Jim Jordan, Arizona Temsilcisi Andy Biggs ve Alabama Temsilcisi Mo Brooks olduğunu aktardı.

6 Ocak 2021 Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.