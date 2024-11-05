ABD'de 51 başsavcıdan seçim sonrasına yönelik 'barış' çağrısı

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için bugün vatandaşlar sandığa giderken, Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliği'ne (NAAG) bağlı 51 başsavcı bir çağrıda bulundu.

NAAG'nın yazılı açıklamasında, "Salı günü yapılacak seçimlerin sonucundan bağımsız olarak, Amerikalıların barışçıl şekilde tepki vereceğini umuyor ve sonuçlarla bağlantılı her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Barışçıl bir görev devri, hukuk devletinin en temel göstergesidir ve ulusumuzun istikrarının kalbinde yer alan bir gelenektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şiddetin demokratik süreçte yeri olmadığının altı çizilerek, "Bu süreci tehdit eden her türlü yasa dışı eyleme karşı yasaları uygulama yetkimizi kullanacağız" vurgusu yapıldı.