ABD'de 6,6 milyon işsiz daha
ABD'de işsiz sayısı her hafta artıyor. İşsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi daha arttı. Beklentiler 5,5 milyon civarı artması yönündeydi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 261 bin kişi azalarak 6 milyon 606 bine geriledi.
Bir önceki hafta rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 648 binden 6 milyon 867 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 598 bin 750 kişi artarak 4 milyon 265 bine çıktı.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 28 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 396 bin kişi artarak 7 milyon 455 bin olarak kaydedildi.