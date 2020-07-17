ABD'de, 77 binden fazla vaka ile rekor günlük artış

17 Temmuz 2020

ABD, 77,000'den fazla yeni koronavirüs vakası bildirerek günlük vaka artışında rekor kırarken; Reuters hesaplamasına göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,000'e yaklaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 Haziran'dan beri en büyük günlük artışını kaydederek 969 oldu. Florida, Güney Karolina ve Teksas eyaletleri dün hayatını kaybedenlerin sayısında en büyük günlük artışı bildirdi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 138,000'i geçerken, uzmanlar son zamanlardaki vaka artışlarıyla bu rakamın yükseleceği ve hastaneye yatırılan insan sayısının pek çok eyalette artacağı konusunda uyarıyorlar.