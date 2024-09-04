ABD'de açık iş sayısı 2021'den beri en düşük seviyede

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 237 bin azalarak 7 milyon 673 bine indi. ABD'de açık iş sayısında Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 90 bin olacağı öngörülüyordu.

Haziran verisi de revize edildi

Açık iş sayısına ilişkin haziran ayı verisi ise 8 milyon 184 binden 7 milyon 910 bine revize edildi.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler ile federal hükümette artarken, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, eğitim hariç eyalet ve yerel yönetimler ile ulaştırma, depolama ve kamu hizmetlerinde azaldı.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 273 bin azalarak 5 milyon 521 bine düştü.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 336 bin azalışla 5 milyon 420 bine geriledi.