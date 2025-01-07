ABD'de açık iş sayısı 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2024'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 259 bin artarak 8 milyon 98 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının 7 milyon 730 bin olacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 6 ayın en yüksek seviyesini kaydeden açık iş sayısına ilişkin Ekim 2024 verisi 7 milyon 839 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler, finans ve sigorta ile özel eğitim hizmetlerinde artarken, bilişimde azaldı. İşe alım sayısı aynı dönemde 125 bin azalarak 5 milyon 269 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 180 bin azalışla 5 milyon 126 bine indi. Söz konusu dönemde istifa edenlerin sayısı ise 218 bin azalışla 3 milyon 65 bine düşerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.