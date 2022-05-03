ABD'de açık iş sayısı martta rekor kaydetti

ABD Çalışma Bakanlığı, 2022 yılı Mart ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 205 bin artarak 11 milyon 549 bine yükseldi.

Verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan açık iş sayısının bu dönemde 11 milyon olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, şubatta 11 milyon 344 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

İş bırakma oranın yüzde 3’e yükseldi

Söz konusu dönemde açık iş sayısının artış gösterdiği sektörler, perakende ticaret ve dayanıklı mal imalatı oldu. Açık iş sayısı, ulaşım ve antrepo, eğitim ile kamu sektörlerinde azalış gösterdi. İşe alım sayısı ise martta 95 bin azalarak 6 milyon 737 bine geriledi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da martta 239 bin artarak toplam 6 milyon 321 bine ulaştı.

Bu dönemde işini bırakanların sayısı martta 152 bin kişi artarak 4,5 milyon ile rekor seviyeye yükseldi. Ülkede işi bırakma oranı martta yüzde 3'e çıktı.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin ülkede iş gücü piyasasındaki sıkılaşmaya işaret ettiğini belirtti.