ABD'de açık iş sayısı şubatta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Ülkedeki açık iş sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 17 bin azalarak 11 milyon 266 bine indi.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının 11 milyon olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, ocakta 11 milyon 283 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının azalış gösterdiği sektörler, finans ve sigorta ile dayanıksız mal imalatı oldu. Açık iş sayısı, sanat, eğlence ve dinlenme, eğitim hizmetleri ve kamu sektöründe artış gösterdi.

İşe alım sayısı ise şubatta 263 bin artarak 6 milyon 689 bine çıktı.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı şubatta toplamda 6 milyon 92 bine ulaştı. İşini bırakanların sayısı ise şubatta sınırlı bir değişim göstererek 4,4 milyon oldu.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin iş gücü arzı ve talebinde devam eden uyumsuzluklara işaret ettiğini belirtti.