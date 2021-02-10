ABD'de ağır COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaca onay

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) Eli Lilly'nin yeni tip koronavirüsün (COVID-19) tedavisi için geliştirdiği antikor tedasivine acil durum kullanım izni verdi.

Lilly'nin bamlanivimab ve etesevimab antikorlarının kombinasyonuyla uyguladığı tedavinin deneylerinde son aşamaya gelinmiş ve koronavirüs hastalarının hastaneye yatım ve hayatını kaybetme riskini yüzde 70 azalttığı açıklanmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada tedavinin kullanıma hazır olduğu ifade edildi.

Lilly'nin açıklamasında "Şu anda 100,000 doz kullanıma hazır ve 150,000 doz daha yılın ilk çeyreğinde kullanıma hazır olacak." ifadesi yer aldı.

Şirket Amgen ile yaptıkları iş birliği neticesinde 2021 ortasına kadar 1 milyon doz antikor üretmeyi planladıklarını açıkladı.