ABD'de Amazon çalışanları grevde: En büyük grev olabilir

ABD'nin perakende devi Amazon'un çalışanları, dört eyaletteki yedi depoda greve gitti.

Şirketin 10 tesisinde çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden International Brotherhood of Teamsters sendikasından yapılan açıklamada, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığı ifade edilerek, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu" denildi.

Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.

Ayrıca, Amazon çalışanı bir grup, şirketin New York Şehri'nin Queens ilçesindeki Maspeth teslimat merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi.