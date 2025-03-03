ABD'de anket sonuçları: Toplumun yüzde 52'si Trump'ın başkanlığından memnun değil

CNN ve bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından 24-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin 212 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, ABD halkının Başkan Donald Trump’a yönelik değerlendirmeleri incelendi. Telefon ve çevrim içi yöntemlerle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 48’i Trump’ın başkanlık performansını olumlu bulurken, yüzde 52’si ise memnun olmadığını ifade etti.

Trump’ın Kongre’de yapacağı ilk resmi konuşmadan hemen önce gerçekleştirilen anket, başkanın görev sürecine ilişkin kamuoyundaki mevcut algıyı ortaya koydu. Çalışmaya göre, yüzde 48’lik memnuniyet oranı, bir önceki başkanlık döneminde aynı aşamada yapılan anket sonuçlarına kıyasla daha yüksek seviyede ölçüldü.

Cumhuriyetçiler destekliyor, demokratlar ve bağımsızlar memnun değil

Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 90’ı Trump’ın başkanlık performansını olumlu bulurken, Demokratların yüzde 90’ı ve bağımsızların yüzde 59’u ise memnun olmadığını belirtti.

Trump’ın politika önerileri hakkında da katılımcıların görüşleri ölçüldü. Yüzde 45’lik kesim, Trump’ın politikalarının ülkeyi yanlış yöne sürüklediğini savunurken, yüzde 39’u ise yönetimin doğru adımlar attığını düşündüğünü belirtti. Görüş bildirmeyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak kaydedildi.

Önceliklere dair görüşler bölünüyor

Ankette Trump’ın ülkenin en önemli sorunlarına ne kadar önem verdiğine dair değerlendirmeler de yer aldı. Katılımcıların yüzde 52’si, başkanın ülkenin temel meselelerini yeterince dikkate almadığını belirtirken, yüzde 40’lık kesim ise Trump’ın doğru önceliklere sahip olduğunu ifade etti.

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, 18-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 41’i Trump’ın performansından memnun olduğunu söylerken, yüzde 51’i memnun olmadığını dile getirdi. Cinsiyet bazında ise erkeklerin Trump’a verdiği destek, kadınlara kıyasla daha yüksek çıktı. Erkek katılımcıların yüzde 54’ü başkanın performansını olumlu değerlendirirken, kadın katılımcılar arasında bu oran yüzde 42 olarak ölçüldü.