ABD'de ara seçim anketleri netleşiyor: Kongre'de dengeler değişebilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, Senato'da ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senatoda avantaj Cumhuriyetçilerde

Seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 46'sını Demokratların, 46'sını Cumhuriyetçilerin elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

8 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 6'sı Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, bu eyaletlerden 4'ünde öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar için umut var

Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisi'nde, 218 sandalyeye ulaşan taraf, çoğunluğu da elde etmiş olacak.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 186, Demokratların da 227 koltuğu alması neredeyse kesin görünüyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki 22 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

Mevcut tabloda çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde avantajlı durumda görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.