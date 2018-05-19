ABD'de arka arkaya iki liseye silahlı saldırı
10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden, Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.
ABD'de 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden yeni bir saldırı daha meydana geldi.
Sık sık okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla gündeme gelen ülkede Georgia eyaletine bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda; 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.