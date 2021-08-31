ABD'de aşı karşıtı özgürlük mitingi organizatörü COVID-19'dan öldü

Ülkede Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da COVID-19 belirtileri gösterdi. Test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır COVID-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu belirtildi. 3 çocuk babası ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü vefat etti.

Wallace, aşı ve maske gibi COVID-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.