Google Haberler

ABD’de askeri helikopter kazası: 4 ölü

ABD’nin Washington eyaletinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 4 asker kazada yaşamını yitirdi.

ABD’de askeri helikopter kazası: 4 ölü
(Temsili)

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 4 askerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar