ABD’de askeri operasyon bahislerinde milyon dolarlık şüphe

ABD'de Venezuela'ya yönelik askeri operasyon ve İran'a düzenlenen saldırılar üzerine oynanan çevrim içi bahislerde içeriden bilgi kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle bazı kullanıcıların olaylardan önce yaptığı yüksek isabetli tahminlerin milyonlarca dolarlık kazanç sağladığı öne sürüldü.

CBS News tarafından yayımlanan haberde, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon ile 28 Şubat'ta İran'a düzenlenen saldırıların çevrim içi bahis platformlarında yoğun şekilde işlem gördüğü belirtildi.

Bahis hacmi 1 milyar doları aştı

Haberde, ABD hükümetinin askeri kararları ve siyasi gelişmelerine ilişkin bahislerde yatırılan toplam tutarın yalnızca 2026 yılı içinde 1 milyar doların üzerine çıktığı ifade edildi.

Bazı kullanıcıların yaptığı tahminlerin ise "sivil biri için fazla spesifik" ve "şüpheli zamanlamaya sahip" olduğu kaydedildi.

Asker hakkında iddianame hazırlandı

Haberde, Maduro operasyonunda görev aldığı belirtilen bir ABD askeri hakkında geçen ay iddianame hazırlandığına dikkat çekildi. Söz konusu askerin, operasyon öncesinde içeriden edindiği bilgileri bahislerde kullandığı iddia edildi.

ABD Adalet Bakanlığının askeri personeli, operasyon öncesinde yaklaşık 34 bin dolarlık bahis yapmak ve bu işlemlerden 400 bin doların üzerinde kazanç elde etmekle suçladığı aktarıldı.

"Sistematik bilgi suistimali" uyarısı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir araştırmacı, askeri operasyonlar üzerine yapılan ve kazanma ihtimali düşük görülen uzun vadeli bahislerden yüksek kazançlar elde edilmesinin "sistematik bilgi suistimalinin" işareti olabileceğini söyledi.

Bir başka araştırmacı ise bahislerin yapıldığı tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın, ağırlıklı olarak ABD'nin askeri operasyonlarına yönelik işlemlerle yüzde 98 başarı oranı yakaladığını ve toplamda 2,4 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti.