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ABD'de, BA.5 varyantı alarmı

Beyaz Saray, COVID-19'un alt varyantı BA.5'in yayılması nedeniyle ülkede COVID-19 ikinci destek aşılarının kapsamının, tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin düşünüldüğünü duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Beyaz Saray COVID-19 ekibi, ülkedeki vakaların yüzde 80'ini oluşturan BA.5 varyantı konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Şu anda COVID-19 ikinci destek aşılarının 50 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı olanlara yapıldığını anımsatan Beyaz Saray COVID-19 Direktörü Ashish Jha, bu aşıların kapsamının tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin bir süredir gündemde olduğunu belirtti.

Jha, bu konudaki kararı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) vereceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "İlk belirtiler, BA.5'in bağışıklıktan kaçabileceğini gösteriyor. Bu da gelecek haftalarda enfeksiyon oranlarının artabileceği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

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