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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 6 ölü, 20'den fazla yaralı

ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Highland Park polisi, geçit töreninde kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 20'den fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor.

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