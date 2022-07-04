ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 6 ölü, 24 yaralı

Highland Park polisi, geçit töreninde kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Saldırgan ya da saldırganlar henüz yakalanmadı.

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor.

Uçuş yasağı getirildi

Federal Havacılık İdaresi, Highland Park hava sahasına geçici uçuş kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Highland Park Polis Departmanı yönetimindeki "yardım uçakları" hariç kısıtlamanın yerden 3 bin fit yükseklikte ve 8 kilometre yarıçapında geçerli olduğu belirtildi.