ABD'de bağış için hazırlanan yüzlerce hindi çalındı
ABD’de şükran günü yaklaşırken bağışlanmak üzere hazırlanan yüzlerce hindi çalındı. Yetkililer, hindilerin bulunduğu kamyoneti götüren kişinin henüz bulunamadığını açıkladı.
California'da bir yardım kuruluşunun şükran günü dağıtılmak üzere hazırladığı bir kamyon dolusu hindi çalındı.
Riverside County Şerif Ofisi bölgede arama yapılmasına rağmen aracın bulunamadığını duyurdu.
500’e yakın hindi dağıtılacaktı
Lake Elsinore merkezli “U.R. Important” isimli yardım kuruluşu Facebook'ta yayımladığı videoda hırsızlığın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmediklerini ifade etti.
Kuruluş pazar günü yaklaşık 500 hindi dağıtmayı planladığını belirterek “Bu durumdan etkilenecek ailelerden özür diliyoruz.” dedi.