ABD'de Baltimore'da yıkılan köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı

BBC'nin haberine göre, 26 Mart'ta hayatını kaybeden son işçinin de cesedinin nehirde bulunması sonrasında, Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazı kontrollü bir patlamayla tamamen yıkılarak sulara gömüldü.

Liman yetkilileri, 26 Mart'ta teknik arıza nedeniyle Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan ve yıkılan köprünün enkazı altında sıkışan kargo gemisi Dali'nin iki gün içinde Baltimore Limanı'na çekilmesinin planlandığını açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral Shannon Gilreath, köprü enkazından kalan yıkıntıların kaldırılması sonrasında nehirde son bir tetkik yapılarak deniz trafiğinin kısıtlı erişime tekrar açılacağını belirtti.

Maryland eyalet yetkilileri, yıkılan köprünün yeniden inşasının 4 yıl süreceğini ve 1,9 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Ne olmuştu?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökerken, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette acil durum ilan edilmiş, arama kurtarma ekipleri kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmış, kazada hayatını kaybeden 6 işçinin cesetleri ise nehirde bulunmuştu.