ABD'de Başkan Adayı Biden'ın test sonucu belli oldu
ABD'de Demokrat Başkan Adayı Biden ve eşinin koronavirüs testi "negatif" çıktı.
ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın koronavirüs (COVID-19) testinin "negatif" çıktığı bildirildi.
Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, Biden çiftinin bugün COVID-19 testi yaptırdığını ve sonuçlarının "negatif" çıktığını belirtti.
Salı günkü canlı yayın tartışmasında ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelen Biden, Trump ve eşinin COVID-19'a yakalanmasının ardından bugün test yaptıracağını açıklamıştı.
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