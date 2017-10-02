ABD'de basketbol sezonu açılışında silahlı saldırı
ABD'nin Kansas eyaletinde yeni basketbol sezonu kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarında meydana geldi.
Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı. Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirilirken, Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kaynak: AA