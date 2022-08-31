ABD'de beklenen yaşam süresi düştü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76,1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78,8 idi. Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde COVID-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79,1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73,2'ye gerilediğini duyurdu.

En çok düşüş Kızılderililerde görüldü

Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83,5 yıl ile Asya kökenliler oldu.

Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6,5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi. Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.